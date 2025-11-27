Ararinhas-azuis em vida livre na Bahia estão com vírus letal

- Foto: Acervo ICMBio

Todas as ararinhas-azuis que estavam em vida livre em Curaçá, no norte da Bahia, testaram positivo para circovírus, patógeno causador da Doença do Bico e das Penas dos Psitacídeos (PBFD). O Instituto Chico Mendes (ICMBio) divulgou o resultado dos exames realizados nas 11 aves no início de novembro.

O vírus é causador da Doença do Bico e das Penas dos Psitacídeos (PBFD) e é potencialmente grave e letal. A doença não tem cura e, na maior parte dos casos, as aves não resistem.

Entre os sintomas estão a alteração na coloração das penas, falhas no empenamento edeformidades no bico.

Segundo o instituto, ainda não se sabe como as espécies brasileiras reagirão ao vírus, pois não existe registro anterior da doença em animais de vida livre no Brasil.

O vírus não infecta humanos, nem aves de produção.

Aves em vida livre

Um grupo de 11 ararinhas-azuis do Criadouro Científico para Fins Conservacionistas do Programa de Reintrodução da Ararinha-azul foi solto em Curaçá, em 2022.

A soltura de um novo grupo da espécies estava prevista para julho deste ano mas, devido à suspeita do circovírus, foi suspensa.

Investigações vêm sendo realizadas para conhecer a origem do vírus e o projeto será retomado assim que a situação sanitária estiver controlada.