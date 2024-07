Ativista cobra sanção da lei que proíbe fogos de artícifio em Salvador

Protetora de animais reforça a necessidade urgente de sanção e regulamentação do Projeto de Lei 60/2019, aprovado pela Câmara Municipal de Salvador - Foto: Divulgação

Com o passar do São João e a proximidade das festividades de São Pedro, a proteção dos animais volta a ser pauta importante em Salvador.

Patruska Barreiro, ativista e protetora de animais, reforça a necessidade urgente de sanção e regulamentação do Projeto de Lei 60/2019, aprovado pela Câmara Municipal de Salvador em 17 de dezembro de 2019.



O projeto prevê a proibição do uso de fogos de artifício com efeitos sonoros na capital baiana. A medida busca minimizar o sofrimento dos animais, que enfrentam momentos de extremo estresse e pânico devido ao barulho dos fogos. Além disso, a iniciativa também teve o apoio, na época, do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia (CRMV-BA), reforçando a relevância da causa.

"Os animais sofrem imensamente durante as festas juninas, e isso é algo que precisamos mudar. A aprovação do Projeto de Lei 60/2019 foi um grande avanço, mas ainda precisamos da sanção e regulamentação para que a lei entre em vigor e possamos proteger nossos amigos de quatro patas", afirmou Patruska.

PROTEÇÃO ANIMAL

O texto aprovado determina que todos os eventos e atividades comemorativas na cidade utilizem apenas artefatos visuais, com exceção dos eventos religiosos. Patruska ressalta que a regulamentação desta lei é essencial para garantir um São Pedro mais seguro e tranquilo para os animais.

Patruska Barreiro, à frente do Instituto Patruska, cobra a implementação de políticas públicas que garantam o bem-estar dos pets. "Estamos do lado da proteção animal e acreditamos que, com a regulamentação desta lei, daremos um grande passo para tornar Salvador uma cidade mais respeitosa e cuidadosa com todos os seus seres vivos", concluiu.

A lei aprovada na Câmara de Vereadores segue aguardando sanção e regulamentação pelo Poder Executivo para ser implementada em Salvador.