Atleta amador sofre mal súbito e morre próximo ao fim de meia-maratona

Uma corrida que prometia celebração e superação terminou em tragédia na manhã deste domingo, 10. O atleta amador Marcelo Mariano da Silva, de 52 anos, sofreu um mal súbito próximo ao fim da Meia de Sampa 2024, uma corrida de 21 quilômetros realizada na zona sul de São Paulo.

Marcelo passou mal na Rua Doutor Diogo de Faria, na Vila Clementino, por volta das 9h. Ele desmaiou e sofreu sangramento pela boca, sendo imediatamente levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Mariana. Apesar dos esforços da equipe médica, o atleta não resistiu.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) explicou que Marcelo foi atendido na UPA em parada cardiorrespiratória e recebeu manobras de ressuscitação ao chegar, mas veio a falecer pouco depois. A Prefeitura de São Paulo lamentou o ocorrido, afirmando solidariedade à família e amigos.

Curiosamente, o Samu, serviço de urgência municipal, não foi acionado para o local da ocorrência. Segundo a SMS, uma ambulância privada, contratada pela organização do evento, transportou Marcelo diretamente à UPA.

Marcelo era conhecido no meio das corridas amadoras, e suas redes sociais mostram sua dedicação ao esporte, com imagens de competições anteriores e das medalhas que acumulava com orgulho.