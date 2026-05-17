LUTO EM CAMAÇARI
Atleta morre após mal súbito durante corrida noturna em Camaçari
Após a a morte, o sindicato cancelou a programação restante do evento
Um trabalhador que participava da Corrida da Classe Trabalhadora morreu após sofrer um mal súbito na noite deste sábado (16), em Camaçari. O homem foi identificado como Ewerton Vieira, de 38 anos.
Segundo relatos de participantes, o atleta passou mal durante a prova. Equipes de apoio prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
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Após a confirmação da morte, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial de Camaçari e Região (Sindticcc), responsável pelo evento, cancelou a programação restante, incluindo o show pós-corrida.
Prefeito lamenta
Em publicação nas redes sociais neste domingo (17), o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), também se solidarizou com a morte do trabalhador e prestou solidariedade aos familiares da vítima.
“Com muita tristeza, recebi a notícia do falecimento do jovem Ewerton Vieira. Neste momento de dor e sofrimento, manifesto o meu profundo pesar à família e aos amigos de Ewerton, e peço a Deus que conforte os seus corações”, disse Caetano.