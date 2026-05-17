Dez pessoas morrem em ataque em zona rural no centro do México

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Seis homens, três mulheres e uma menor de idade não resistiram aos ferimentos - Foto: AFP

Dez pessoas morreram em um novo ataque com armas em uma zona rural no centro do México. As informações foram divulgadas neste domingo, 17, pelo governo de Puebla.

Segundo a Secretaria de Segurança local, seis homens, três mulheres e uma menor de idade morreram no tiroteio em uma casa do município de Tehuitzingo, a quase 200 quilômetros da Cidade do México.

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A Procuradoria estadual acrescentou que nove pessoas morreram no local, atingidas “por projétil de arma de fogo” e uma mulher faleceu quando era levada para o hospital.

“Temos como linha de investigação que foi uma questão familiar”, disse a procuradora do estado de Puebla, Idamis Pastor.

Até o momento, as autoridades não revelaram mais detalhes sobre a motivação do crime.

De acordo com Idamis Pastor, seis vítimas eram integrantes de uma família e as outras quatro eram “trabalhadores”.

A Secretaria de Segurança disse ainda que soldados, guardas nacionais e policiais estaduais foram mobilizados “para esclarecer o ocorrido e prender os responsáveis”.