VIOLÊNCIA
Dez pessoas morrem em ataque em zona rural no centro do México
Seis homens, três mulheres e uma menor de idade não resistiram aos ferimentos
Dez pessoas morreram em um novo ataque com armas em uma zona rural no centro do México. As informações foram divulgadas neste domingo, 17, pelo governo de Puebla.
Segundo a Secretaria de Segurança local, seis homens, três mulheres e uma menor de idade morreram no tiroteio em uma casa do município de Tehuitzingo, a quase 200 quilômetros da Cidade do México.
A Procuradoria estadual acrescentou que nove pessoas morreram no local, atingidas “por projétil de arma de fogo” e uma mulher faleceu quando era levada para o hospital.
“Temos como linha de investigação que foi uma questão familiar”, disse a procuradora do estado de Puebla, Idamis Pastor.
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Até o momento, as autoridades não revelaram mais detalhes sobre a motivação do crime.
De acordo com Idamis Pastor, seis vítimas eram integrantes de uma família e as outras quatro eram “trabalhadores”.
A Secretaria de Segurança disse ainda que soldados, guardas nacionais e policiais estaduais foram mobilizados “para esclarecer o ocorrido e prender os responsáveis”.