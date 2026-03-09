Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FORTALECIMENTO

Lula e presidente do México reforçam aliança e preparam cúpula empresarial

Diálogo focou na expansão do comércio bilateral e na cooperação estratégica

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

09/03/2026 - 19:42 h | Atualizada em 09/03/2026 - 20:15

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ideia é que setor privado dos dois países explore diretamente novas oportunidades de investimentos e parcerias comerciais
Ideia é que setor privado dos dois países explore diretamente novas oportunidades de investimentos e parcerias comerciais -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente do México, Claudia Sheinbaum, conversaram por telefone nesta segunda-feira, 9, para selar o compromisso de fortalecimento das relações econômicas entre as duas maiores potências da América Latina.

O foco central da nova agenda bilateral vai ser a cooperação no setor de energia e a integração das cadeias produtivas.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Compra de ventiladores para escolas de Araci entra na mira do TCM
Em duas horas Alagoinhas registra chuva equivalente a 15 dias
Nomeação de sobrinha de prefeito em Candeal é alvo de investigação

Parceria energética

Durante o diálogo, os mandatários destacaram o interesse em aprofundar a parceria na área de energia, setor considerado estratégico por ambos os governos. Para tirar os planos do papel, Lula propôs a organização de um grande fórum empresarial. A ideia é que o setor privado dos dois países explore diretamente novas oportunidades de investimentos e parcerias comerciais.

"A integração econômica entre Brasil e México é fundamental para a estabilidade e o crescimento da região", destacou o Planalto em nota sobre a conversa.

Visita de Estado

A presidenta mexicana aceitou o convite para realizar sua primeira visita oficial ao Brasil. O encontro presencial entre Lula e Sheinbaum deve ocorrer entre junho e julho deste ano, período em que as agendas diplomáticas serão sincronizadas para a assinatura de novos acordos bilaterais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasil e México Cooperação Econômica diplomacia energia Investimentos relações bilaterais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ideia é que setor privado dos dois países explore diretamente novas oportunidades de investimentos e parcerias comerciais
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Ideia é que setor privado dos dois países explore diretamente novas oportunidades de investimentos e parcerias comerciais
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Ideia é que setor privado dos dois países explore diretamente novas oportunidades de investimentos e parcerias comerciais
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Ideia é que setor privado dos dois países explore diretamente novas oportunidades de investimentos e parcerias comerciais
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x