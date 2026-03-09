Lula e presidente do México reforçam aliança e preparam cúpula empresarial

Ideia é que setor privado dos dois países explore diretamente novas oportunidades de investimentos e parcerias comerciais - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente do México, Claudia Sheinbaum, conversaram por telefone nesta segunda-feira, 9, para selar o compromisso de fortalecimento das relações econômicas entre as duas maiores potências da América Latina.

O foco central da nova agenda bilateral vai ser a cooperação no setor de energia e a integração das cadeias produtivas.

Parceria energética

Durante o diálogo, os mandatários destacaram o interesse em aprofundar a parceria na área de energia, setor considerado estratégico por ambos os governos. Para tirar os planos do papel, Lula propôs a organização de um grande fórum empresarial. A ideia é que o setor privado dos dois países explore diretamente novas oportunidades de investimentos e parcerias comerciais.

"A integração econômica entre Brasil e México é fundamental para a estabilidade e o crescimento da região", destacou o Planalto em nota sobre a conversa.

Visita de Estado

A presidenta mexicana aceitou o convite para realizar sua primeira visita oficial ao Brasil. O encontro presencial entre Lula e Sheinbaum deve ocorrer entre junho e julho deste ano, período em que as agendas diplomáticas serão sincronizadas para a assinatura de novos acordos bilaterais.