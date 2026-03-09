FORTALECIMENTO
Lula e presidente do México reforçam aliança e preparam cúpula empresarial
Diálogo focou na expansão do comércio bilateral e na cooperação estratégica
Por Rodrigo Tardio
Siga o A TARDE no Google
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente do México, Claudia Sheinbaum, conversaram por telefone nesta segunda-feira, 9, para selar o compromisso de fortalecimento das relações econômicas entre as duas maiores potências da América Latina.
O foco central da nova agenda bilateral vai ser a cooperação no setor de energia e a integração das cadeias produtivas.
Leia Também:
Parceria energética
Durante o diálogo, os mandatários destacaram o interesse em aprofundar a parceria na área de energia, setor considerado estratégico por ambos os governos. Para tirar os planos do papel, Lula propôs a organização de um grande fórum empresarial. A ideia é que o setor privado dos dois países explore diretamente novas oportunidades de investimentos e parcerias comerciais.
"A integração econômica entre Brasil e México é fundamental para a estabilidade e o crescimento da região", destacou o Planalto em nota sobre a conversa.
Visita de Estado
A presidenta mexicana aceitou o convite para realizar sua primeira visita oficial ao Brasil. O encontro presencial entre Lula e Sheinbaum deve ocorrer entre junho e julho deste ano, período em que as agendas diplomáticas serão sincronizadas para a assinatura de novos acordos bilaterais.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes