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TRADIÇÃO VIVA

Atores amadores mantêm viva tradição da Paixão de Cristo em Barreiras

Pelo menos 46 atores com diferentes idades e profissões participaram da encenação

Miriam Hermes

Por Miriam Hermes

03/04/2026 - 18:31 h

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Via Sacra seguiu em um percurso aproximado de 2,6 quilômetros
Via Sacra seguiu em um percurso aproximado de 2,6 quilômetros -

Tombado como patrimônio cultural de interesse público em 2019, o espetáculo da Paixão de Cristo na Vila Amorim em Barreiras, oeste da Bahia, foi encenado hoje por atores amadores de diferentes profissões. Esta foi a 41ª apresentação organizada pela comunidade de São Francisco de Assis e reuniu devotos de vários bairros da cidade.

Com início nas primeiras horas do dia, a peça teve a primeira parte encenada na rua em frente da igreja. Acompanhado pela população, a Via Sacra seguiu depois para o Morro do Cruzeiro em um percurso aproximado de 2,6 quilômetros, por entre a vegetação nativa do Cerrado, nos arredores da cidade.

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“Este ano tivemos pouco tempo para ensaiar”, revelou a coordenadora da comunidade católica, Isaura Monteiro de Paiva, que está à frente da comissão que organiza a peça, salientando que foram cerca de três meses.

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São 46 atores com diferentes idades e profissões que encarnaram os personagens que participaram dos momentos de prisão, suplício, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ela, que trabalha como técnica de enfermagem, participa há mais de 20 anos da organização da peça, que originalmente era atribuição do grupo de Jovens da comunidade.

“A nossa maior dificuldade ainda é falta de apoio principalmente para a renovação de cenário e das peças do vestuário”, desabafou, destacando, no entanto, sem revelar o nome, que uma pessoa se sensibilizou a ajudou vigorosamente para melhorar diversos figurinos.

Por outro lado, Paiva enfatizou que o empenho dos atores e demais pessoas envolvidas com todo o processo é muito positivo.

“Muitos atores já participam há muitos anos, e isso facilita o andamento dos ensaios e da apresentação final”, explicou, exemplificando que o personagem de Jesus já é interpretado há mais de 10 edições pelo funcionário público, Edivaldo Costa.

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Tags:

barreiras cultura e tradição paixão de cristo Via-Sacra

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