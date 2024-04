Aumento nas tarifas de pedágio e lancha passa a valer nesta segunda | A TARDE

Passa a valer a partir desta segunda-feira, 1º de abril, o novo valor das tarifas nos pedágios das rodovias do Litoral Norte e também das lanchas que fazem o trajeto Salvador-Mar Grande. Os aumentos haviam sido divulgados na semana passada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

Nos pedágios, o reajuste foi de 4,60%, conforme publicação no Diário Oficial no dia 26 de março. O aumento está relacionado com a incorporação da variação de IPCA, ainda de acordo com o previsto no contrato.

A tarifa para automóveis, caminhonetes e furgões, que atualmente custa R$8,60, passará a ser de R$9 em dias úteis. Nos finais de semana e feriados, passa de R$ 12,90 para R$ 13,50.

Já com relação às lanchas, tarifa terá um aumento de 14,89%. A partir de agora, o valor da passagem será de R$ 7,60 de segunda a sábado, enquanto aos domingos e feriados o custo será de R$ 11,60.

O acréscimo, arredondado para R$ 0,10, representa um alto ajuste em relação ao último valor praticado. O último aumento ocorreu em dezembro de 2022.