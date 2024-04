Tarifa de pedágio na Estrada do Coco-Linha Verde sobe na segunda-feira | A TARDE

A Concessionária Litoral Norte (CLN) informou nesta quarta-feira, 27, que a partir da segunda-feira, 1º, a tarifa do pedágio passará por reajuste. A empresa afirma que os valores são definidos de acordo com o contrato de concessão, celebrado entre a CLN e o Estado, onde estão previstos reajustes anuais das tarifas para dias úteis, fins de semana e feriados.

Neste ano, o reajuste foi de 4,60%, conforme publicação no Diário Oficial no dia 26 de março. O reajuste está relcionado com a incorporação da variação de IPCA, ainda de acordo com o previsto no contrato.

Neste cenário, a tarifa para automóveis, caminhonetes e furgões, que hoje custa R$8,60, passará a ser de R$9 em dias úteis. Nos finais de semana e feriados, passa de R$ 12,90 para R$ 13,50.

A CLN administra a rodovia BA-099, que compreende a Estrada do Coco (a partir do km 7,7) e a Linha Verde, conectando Lauro de Freitas até a divisa dos estados da Bahia e de Sergipe, com extensão total de 217 km, entre 183 km de rodovias e 35 km de vias de acesso.

Agerba

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) confirmou o reajuste e as informações divulgadas pela CLN, que estão descritas em resolução do último dia 25, que passa a vigorar a partir do próximo dia primeiro.

