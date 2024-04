Tarifas dos ônibus metropolitanos sofrem reajustes; confira | A TARDE

Usuários dos ônibus metropolitanos de Salvador descobriram na manhã desta quarta-feira, 27, que a tarifa aumentou. Segundo informações, os motoristas foram orientados pela empresa a informar os reajustes das passagens.

As tarifas das linhas metropolitanas variam a depender da distância da viagem. As passagens que compõem o Anel 1, atendendo as cidades de Simões Filho e Lauro de Freitas, passam a custar R$ 5,20.

Com relação às linhas que atendem a Camaçari e Candeias, Anel 2, os valores são R$ 7,40. Para o Anel 3, que compreende Dias D'ávila, Mata de São João, São Sebastião do Passé e Madre de Deus, serão R$ 10,40.

O último reajuste de tarifa no transporte metropolitano ocorreu em junho de 2022. Na ocasião, o aumento foi de 11,85%. Em nota, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) divulgou que o reajuste das tarifas foi de 8,11% e foi publicado no Diário Oficial na segunda-feira (25), passando a valer a partir desta quarta.

O reajuste ocorre um dia após anúncio dos rodoviários de que encerraram as reivindicações sobre aumento no salário, tíquete alimentação e cesta básica. A categoria decretou greve no dia 13 de março por conta dos direitos, movimento que durou um dia.

Durante as negociações, os rodoviários aceitaram um reajuste salarial de 4,75% e de 5% no ticket alimentação e cesta básica. Os profissionais também paralisaram as atividades em novembro do ano passado. A manifestação durou algumas horas.

Mais de 3 milhões de pessoas são transportadas mensalmente pelo sistema rodoviário metropolitano. As linhas atendem a sete municípios que ficam na Região Metropolitana de Salvador. O metrô da capital baiana tem integração com 63 linhas.

