Aumentou! Tarifa de água fica mais cara em toda a Bahia; saiba quanto

Os baianos pagarão mais caro na conta de água a partir de setembro. Isso porque, passa a valer nesta quinta-feira, 1º de agosto, o reajuste de 5,8% na tarifa de água e esgoto na Bahia.

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o reajuste será aplicado de forma linear nas faixas de todas as categorias tarifárias, exceto na Tarifa Social, que é destinada aos usuários inscritos no Bolsa Família e permanecerá isenta pelo segundo ano consecutivo.

A Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa) autorizou o aumento em junho, visando compensar a inflação e o aumento dos custos dos insumos, como energia elétrica e produtos químicos, além de garantir investimentos necessários para a melhoria dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.



Com o reajuste, a taxa mínima de consumo de água para imóveis residenciais, que cobre até seis mil litros de água, aumentará de R$ 38,92 para R$ 41,18 por mês, representando uma diferença de R$ 2,26. No entanto, a tarifa residencial social, destinada às famílias de baixa renda, continuará custando R$ 14,97 por mês, o que equivale a cerca de 50 centavos por dia.



De acordo com a Embasa, mesmo com o reajuste, a nova tarifa residencial continua sendo a 11ª mais barata do país. A empresa diz ainda que o aumento de 5,8% é o menor desde 2020, ano em que não houve reajuste. Em anos anteriores, a tarifa sofreu aumentos de 9,15% em 2021 e de 8,6% em 2022.