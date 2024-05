Autor de feminicídio em Ilhéus é preso após o crime | A TARDE

O autor do feminicídio de Francisnai Silva de Jesus, 25 anos, em Ilhéus, foi autuado em flagrante logo após o crime, por policiais da Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam) daquela cidade, nesta quinta- feira, 2.

O homem, de 32 anos, era ex- companheiro da vítima e foi encontrado pelos policiais próximo a casa de familiares. Ele não aceitava o fim do relacionamento, o que motivou o crime. A mulher foi morta em via pública com golpes de faca.

A faca foi apreendida e encaminhada para perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT). O autor do feminicídio realizou exame de corpo delito e está custodiado, à disposição do Poder Judiciário.