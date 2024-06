Autores do sequestro desconfiavam que jovens pertenciam a facção | A TARDE

Amigos decidiram alugar uma casa, no distrito de Monte Gordo, em Camaçari, para a comemoração de um aniversário. Entretanto, o que era festa acabou em tragédia. Um grupo de sete jovens foi sequestrado, ameaçado e violentado por cerca de 10 homens que invadiram o imóvel, na Região Metropolitana de Salvador, por volta das 2h40 da madrugada. O grupo foi libertado por volta das 3h30.

Uma das vítimas, Rafael Oliveira, contou que o grupo adentrou a casa e logo questionou se eles pertenciam a alguma facção. O fato foi negado pelos influenciadores que, logo em seguida foram amarrados e machucados. "Os homens entraram na casa dizendo que eram da Polícia Civil e perguntando de qual facção pertencíamos e logo começaram a olhar os nossos celulares. A todo tempo estava querendo impor que a gente fazia parte de alguma facção que estavam aqui pra poder visionar algo deles", disse Rafael.

"A nossa estadia ia até hoje à tarde, só que ontem a gente resolveu aumentar mais dois dias, no caso era pra gente ir embora na sexta", ressaltou.

Segundo informações colhidas pela reportagem, o sequestro aconteceu na localidade de Itaipu por homens que chegaram em quatro motos que já foram apreendidas pela Polícia Civil. Na ação foram roubados cinco celulares iPhone do 6 ao 12, um videogame PS5. Ainda segundo informações iniciais, há pessoas investigadas inclusive com indicativo de quem foi o autor, mas nenhum suspeito até o momento. Nenhum valor foi pedido no resgate. Participaram da operação de resgate equipes do Depom, Graer e Civil.

