Vítima de sequestro em Monte Gordo relata violência e ameaças | A TARDE

Uma das vítimas do sequestro que envolveu o influenciador Eu Lipe e outros amigos, Rafael Oliveira, de 22 anos, contou as cenas de violência que viveu enquanto estava em uma casa alugada no distrito de Monte Gordo, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo ele, os sequestradores amarraram o grupo usando cabos de carregador além de várias ameaças de morte. "Eles [mais de 10 homens] entraram na casa por volta de duas e quarenta da manhã abordando todo mundo com revólveres e pistolas e ameaçando de morte", detalhou Oliveira.

"Eles foram violentos, pediram ao nosso outro amigo influenciador, Felipe, para que desbloqueasse um dos celulares, mas ele errou a senha. Nesse momento ele [sequestrador] começou a dar chutes, murros em Felipe, e o Rafael levou um murro na costela, um murro no braço e um tapa no ouvido. Henrique levou vários murros, golpes no pé do estômago. O Sanderson também sofreu vários tapas na nuca, na cabeça", acrescentou Rafael.

Ainda não há detalhes sobre o que teria motivado o sequestro que está sendo investigado pela 33ª DT de Monte Gordo. As vítimas foram encontradas em uma estrada na zona rural entre as localidades de Monte Gordo e Itaipu.

Publicações relacionadas