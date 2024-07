BA tem redução de 13% no número das mortes violentas no 1º semestre

Apresentação de dados aconteceu nesta quarta-feira - Foto: William Falcão | Ag. A TARDE

A Secretaria da Segurança Pública apresentou, nesta quarta-feira, 17, no Centro de Operações e Inteligência (COI), no CAB, o Balanço do 1° Semestre de 2024. De acordo com os dados, o estado teve redução de 13% das mortes violentas no primeiro semestre do ano, em comparação ao mesmo período do ano passado.

"A gente tem que destacar o mês de maio, nós tivemos 347 mortes e no mês de junho 282 mortes, se vocês forem parar para ver é uma redução histórica desses meses em relação a análise que é feita desde 2012. A gente tem que buscar um número cada vez mais próximo do zero", disse o secretário de Segurança Pública Marcelo Werner.

O balano da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) compara os dados desde o ano de 2012, quando nos meses de maio foram registradas 494 mortes e no mês de junho 491 mortes.

No primeiro semestre de 2024, foram registradas 2.208 mortes violentas, contra 2.534 ocorrências contabilizadas no mesmo período de 2023. Em números absolutos foram 326 vidas preservadas.