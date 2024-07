SSP soma 39 fuzis apreendidos na BA após operação em 'bunker'

Dado simboliza um aumento de 20% em relação ao registro contabilizado no mesmo período de 2023 - Foto: Osvaldo Barreto | Ag, A TARDE

O trabalho incansável das forças policiais da Segurança Pública da Bahia culminaram na apreensão de 39 fuzis nestes primeiros seis meses de 2024. Os dados foram divulgados após operação da Polícia Civil em um 'bunker' criminoso na noite de quinta-feira, 11, em uma região de mata do Caji, em Lauro de Freitas.

A informação foi revelada pelo secretário da SSP-BA, Marcelo Werner, em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 12. Na sessão, foi apresentado os armamentos apreendidos durante a ação, incluindo seis fuzis, uma metralhadora, dois coletes à prova de balas, 1000 munições e drogas.



"Com essa ação específica, 39 fuzis foram apreendidos em seis meses no estado da Bahia (em 2024), a partir das operações realizadas pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pela força integrada de combate ao crime organizado, ou seja, na junção nos esforços que nós temos no enfrentamento a criminalidade organizada", iniciou ele.

"Importante destacar também que nós fechamos o ano de 2023 com um aumento de cerca de 17 mil % de armas apreendidas naquela ocasião, com o número recorde de apreensão de fuzis, com 55. Seguimos após um semestre do ano de 2024 com a mesma vontade, a mesma abnegação, a mesma comprometimento dos nossos policiais no enfrentamento à criminalidade", continuou.



Tal estatística relacionada a captura dos armamentos pesados simboliza um aumento de 20% em relação ao registro contabilizado no mesmo período do ano anterior. A crescente dos dados engloba também o número de lideranças alcançadas neste 2024, com mais de 55 chefões enjaulados.