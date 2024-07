Werner revela motivo de exoneração de diretor da SSP-BA

Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, concedeu entrevista na manhã desta sexta - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O secretário de Segurança Pública (SSP-BA), Marcelo Werner, revelou que o seu 'braço direito' e diretor-geral da pasta, Ricardo Guanaes, foi exonerado do cargo a pedido dele próprio. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 11.

"É uma movimentação comum. O diretor-geral, o doutor Ricardo Guanaes, fez a solicitação do seu afastamento, da sua exoneração. Ele é de Brasília, é um colega da Polícia Federal, um colega que eu só tenho a agradecer pelo tempo que ele se dedicou, juntamente com a equipe que está aqui. Um colega que eu já conhecia antes da Polícia Federal, que veio comigo. É um perito criminal que chegou a ser '02' da Polícia Federal na área de perícia e veio comigo nesse desafio, nessa missão. Mas, por questões pessoais, preferiu retornar para Brasília, por questões familiares, pediu para que fosse exonerado", disse, em entrevista ao Portal A TARDE.

Ainda durante a conversa com a reportagem, na manhã desta sexta-feira, 12, no Centro de Operações e Inteligência, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, Werner agradeceu a colaboração do colega.

"Ele contribuiu muito nesse um ano e meio à frente da Direção-Geral, ajudando com que a gente fizesse esses investimentos. Porque a direção-geral é exatamente um dos setores que nos ajudam a fazer aquisição, a gastar o dinheiro dos fundos. E vocês viram que, ao longo desse ano e meio, tem sido muito investimento, novas viaturas, novos armamentos, muitos recursos utilizados em sistemas de câmaras corporais, de inteligência. E tudo isso teve a participação da Direção-Geral. Então, a gente só agradece muito a contribuição dele nesse ano e meio", completou.