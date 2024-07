Envolvido na 'Chacina de Portão' é condenado a 79 anos de prisão

Eduardo Santos da Silva foi sentenciado a 79 anos - Foto: Luciano da Matta / Ag. A Tarde (Arquivo)

Mais um homem envolvido na ‘Chacina de Portão’ foi condenado à prisão pelo Tribunal do Júri da comarca de Lauro de Freitas. Eduardo Santos da Silva foi sentenciado a 79 anos de prisão por conta de homicídios praticados por motivo torpe e surpresa.

Na quinta-feira, 11, réu foi condenado pelo assassinato de cinco pessoas a 65 anos de reclusão. Ele já havia sido condenado por mais um homicídio, praticado no mesmo ato, a 14 anos de prisão. Segundo o promotor de Justiça Márcio Bellazzi de Oliveira, todos os seis homicídios foram cometidos pelo grupo de criminosos do qual Eduardo da Silva fazia parte no dia 18 de maio de 2019.

O promotor de Justiça explicou que, naquele dia, Eduardo da Silva e seus comparsas "desencadearam uma verdadeira onda de terror na comunidade de Portão”. Atendendo ao comando do líder do grupo, que estava preso, Eduardo e mais quatro homens (dois deles adolescentes) alvejaram vítimas inocentes pelas ruas da comunidade para afirmar o “poderio” do grupo criminoso na localidade que seria dominada por um outro grupo. As investigações apontaram que nenhuma das vítimas possuía qualquer envolvimento com atividades criminosas. Todos eram apenas pacatos moradores da localidade e tiveram a vida ceifada.

Um dos homens envolvidos na ação criminosa, Paulo Robson Carvalho Santos, faleceu em 2020. Outros dois, Cláudio de Jesus Soares (que ordenou a ação) e Mateus Santos de Jesus, foram condenados e estão presos. Eduardo da Silva encontra-se foragido.