Babalorixá de 56 anos é morto a tiros em cidade na Bahia | A TARDE

Um homem de 56 anos, identificado como Ademario Santos da Costa, foi morto a tiros, na noite desta sexta-feira, 5, na cidade de Candeias, que fica localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A vítima era conhecida como 'Taosilé' e liderava o terreiro Ilê Axé Omó Odé Bualegi. Por meio das redes sociais, o espaço que era liderado pelo babalorixá lamentou a perda.



“É com um grande pesar que informamos o falecimento de Ademario conhecido popularmente como Babá Taosilé. A Egbé Omó Odé Bualegi sofre diante dessa grande perda! Sé awó kikü, awó kirün. Nisê awó ma 16 si, itun là. Itun la ilê awó. Os iniciados no mistério não morrem, os iniciados no mistério não desaparecem, os iniciados no mistério vão para o Itun lá, a casa do renascimento”, diz o comunicado.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encontrado na estrada da Embasa, na Passagem dos Teixeiras. O carro de Ademario foi encontrado na localidade conhecida como ‘Pisca Pisca’.

As guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas para esclarecer as circunstâncias, bem como a autoria e motivação do crime