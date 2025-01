Bahia alcança menor índice de roubos a ônibus dos últimos 12 anos

Durante o ano de 2024, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) intensificou ações de combate a crimes em coletivos - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

O trabalho integrado entre as Polícias Militar e Civil contribuiu para uma queda significativa nos assaltos a ônibus no estado, atingindo o menor índice dos últimos 12 anos. Em 2024, foram registrados 665 casos de roubos a coletivos, representando uma redução de 39,2% em relação ao ano anterior, que teve 1.094 ocorrências.

O tenente-coronel Reginaldo Silva, comandante do Batalhão Gêmeos, especializado da Polícia Militar, comemorou a redução e ressaltou a importância da colaboração entre as forças de segurança para alcançar resultados tão expressivos. “Esses números mostram que a integração entre as polícias traz resultado, buscando cada vez mais um ambiente mais seguro para os usuários e profissionais”, afirmou.

Durante o ano de 2024, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) intensificou ações de combate a crimes em coletivos, promovendo reuniões entre rodoviários e representantes das forças de segurança. Nessas reuniões, foram discutidos e compartilhados os pontos mais críticos, visando estratégias mais eficazes de segurança.

Ao longo do ano, mais de 38 mil pessoas foram abordadas e cerca de 16 mil pontos de ônibus fiscalizados. Essas ações resultaram na prisão de 300 criminosos e na apreensão de armas de fogo, simulacros e drogas, contribuindo para o aumento da sensação de segurança nos transportes públicos do estado.