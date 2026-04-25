Bahia articula plano para coleta seletiva e mira na geração de renda

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Reunião articula estratégias para resíduos sólidos - Foto: Divulgação / GOV.BA

Um encontro em Capim Grosso reuniu prefeitos, gestores e representantes do Governo da Bahia com um objetivo em comum: tirar do papel e ampliar a coleta seletiva nos municípios. A agenda, promovida pela Fecbahia, colocou no centro do debate soluções para os desafios dos resíduos sólidos no estado.

Ao todo, participaram representantes de 29 consórcios públicos, além de nove prefeitos de diferentes regiões, em uma mobilização que busca integrar sustentabilidade, educação ambiental e desenvolvimento econômico.

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Coleta seletiva como prioridade

Durante o encontro, foram discutidas estratégias para estruturar sistemas de coleta seletiva em toda a Bahia. As propostas vão desde ações educativas nas escolas até a organização de cooperativas e melhorias na destinação dos resíduos.

A ideia é ir além da preservação ambiental e abrir caminhos para geração de emprego e renda, principalmente para catadores de materiais recicláveis.

Modelos que inspiram



Entre os exemplos apresentados, um modelo aplicado em Sergipe chamou atenção por priorizar o apoio direto aos catadores, fortalecendo a cadeia da reciclagem e ampliando a renda desses trabalhadores.

Outro destaque foi a experiência do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável, que já implementa um sistema integrado entre municípios. A iniciativa inclui desde a criação de cooperativas até a coleta porta a porta, além de ações contínuas de conscientização.

União de forças

Para o representante da Fecbahia, Sivaldo Rios, o encontro marcou um passo importante na articulação entre diferentes esferas.

“Este foi um momento fundamental por reunir prefeitos e o Governo da Bahia em torno de um problema comum, que é a gestão dos resíduos sólidos. A união de esforços é essencial para avançarmos”, afirmou.

Apoio e estrutura

Durante a reunião, também foi destacado o apoio do senador Jaques Wagner aos consórcios públicos, com a destinação de equipamentos como motoniveladoras e caçambas por meio de emenda parlamentar.

Já o governador Jerônimo Rodrigues reforçou a importância dos consórcios para melhorar a prestação de serviços nos municípios.

“Hoje os consórcios públicos alcançaram um nível de maturidade importante. Estamos fortalecendo o prefeito lá na ponta, garantindo mais eficiência na prestação de serviços e melhores resultados para a população”, disse.

Evento valoriza produção local

Ainda em Capim Grosso, o governador participou do I Festival do Queijo do Território Bacia do Jacuípe, promovido pelo Consórcio Jacuípe com apoio do governo estadual, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional.

O evento reúne produtores de queijo artesanal e empreendedores da gastronomia regional, fortalecendo a agricultura familiar e movimentando a economia local.

A programação segue até sábado, 25, destacando o território como referência na produção de queijos e valorizando a cultura da região.