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BAHIA

Homem é preso após atrair mulher para faxina, estuprar e mantê-la em cárcere

Mulher foi impedida de deixar o imóvel e também passou a sofrer agressões físicas

Leilane Teixeira
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Homem é preso após atrair mulher para faxina, estuprar e mantê-la em cárcere
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Um homem de 49 anos foi preso na manhã desta sexta-feira, 24, em Feira de Santana, suspeito de violentar uma mulher e mantê-la presa dentro de casa. O investigado foi identificado como Márcio da Silva Suzarte.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima contou que havia sido chamada para realizar um serviço de limpeza na residência do suspeito, localizada no bairro Brasília. Ao chegar ao local, ela teria sido surpreendida por investidas de cunho sexual e, em seguida, forçada a manter relação sexual sem consentimento.

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Ainda de acordo com o relato, a mulher foi impedida de deixar o imóvel e passou a sofrer agressões físicas, incluindo golpes com as mãos e ameaças com um facão.

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A vítima afirmou também que permaneceu no local durante a madrugada, sem acesso a água ou alimentação, enquanto o homem utilizava drogas. Após horas sob violência, conseguiu escapar e buscar ajuda.

A prisão preventiva do suspeito havia sido autorizada no último dia 17 de abril pela Justiça. Após ser localizado, ele foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso segue sob investigação. O homem permanece à disposição do Judiciário.

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