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Mulher é resgatada de cárcere privado após jogar bilhete de socorro na rua

Quem encontrou o recado entrou em contato com familiares da vítima

Leilane Teixeira
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Mulher é resgatada de cárcere privado após jogar bilhete de socorro na rua
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Uma jovem de 23 anos foi libertada na tarde desta sexta-feira, 24, em São Paulo, após conseguir pedir socorro de uma forma incomum: ela escreveu um bilhete e o arremessou para fora da casa onde estava sendo mantida contra a própria vontade.

O caso aconteceu na Estrada do Alambique, no bairro Estância Jaraguá, zona norte da capital. Quem encontrou o recado entrou em contato com familiares da vítima, conforme indicado na mensagem, o que levou ao acionamento da Polícia Militar.

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Ao chegarem ao endereço, os agentes precisaram forçar a entrada no imóvel. Dentro da residência, encontraram a jovem e o companheiro dela, de 22 anos, apontado como autor das agressões.

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Vítima socorrida

A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Taipas, onde recebeu atendimento médico. Em relato aos policiais, afirmou que estava impedida de sair desde a madrugada e que havia sido agredida.

A ocorrência foi registrada como violência doméstica, lesão corporal e cárcere privado em uma Delegacia de Defesa da Mulher, que ficará responsável pela apuração do caso.

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Tags:

Cércere privado São Paulo

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