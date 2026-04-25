SUSTO
Mulher é resgatada de cárcere privado após jogar bilhete de socorro na rua
Quem encontrou o recado entrou em contato com familiares da vítima
Uma jovem de 23 anos foi libertada na tarde desta sexta-feira, 24, em São Paulo, após conseguir pedir socorro de uma forma incomum: ela escreveu um bilhete e o arremessou para fora da casa onde estava sendo mantida contra a própria vontade.
O caso aconteceu na Estrada do Alambique, no bairro Estância Jaraguá, zona norte da capital. Quem encontrou o recado entrou em contato com familiares da vítima, conforme indicado na mensagem, o que levou ao acionamento da Polícia Militar.
Ao chegarem ao endereço, os agentes precisaram forçar a entrada no imóvel. Dentro da residência, encontraram a jovem e o companheiro dela, de 22 anos, apontado como autor das agressões.
Leia Também:
Vítima socorrida
A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Taipas, onde recebeu atendimento médico. Em relato aos policiais, afirmou que estava impedida de sair desde a madrugada e que havia sido agredida.
A ocorrência foi registrada como violência doméstica, lesão corporal e cárcere privado em uma Delegacia de Defesa da Mulher, que ficará responsável pela apuração do caso.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes