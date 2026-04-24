SALVADOR
Mãe e filho cadeirante são feitos reféns por homem armado no Nordeste de Amaralina
Bope está no local tentando negociar liberação das vítimas
Siga o A TARDE no Google
Uma mulher e o filho cadeirante estão sendo mantidos reféns por um homem armado no bairro de Nordeste de Amaralina, em Salvador. O caso ocorre na Rua Nova República, na localidade de Santa Cruz, e já mobiliza equipes policiais e de resgate.
De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 18h53, durante patrulhamento de guarnições do Batalhão Apolo. Os agentes teriam sido recebidos a tiros por um suspeito identificado como Lucas dos Santos, conhecido pelo apelido de “Amoeba”, havendo revide.
Leia Também:
Casa invadida
Após a troca de tiros, o homem invadiu uma residência e passou a manter a moradora e o filho, que é cadeirante, em cárcere privado, dando início a uma situação de crise.
A área foi isolada e equipes seguem no local. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para conduzir a negociação.
Relatos de moradores indicam que o suspeito teria aberto o gás de cozinha dentro do imóvel, mas a informação ainda não foi oficialemente confirmada.
Matéria em atualização
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes