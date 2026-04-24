Mãe e filho cadeirante são feitos reféns por homem armado no Nordeste de Amaralina

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Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi chamado para atuar na ocorrência - Foto: Alberto Maraux | SSP

Uma mulher e o filho cadeirante estão sendo mantidos reféns por um homem armado no bairro de Nordeste de Amaralina, em Salvador. O caso ocorre na Rua Nova República, na localidade de Santa Cruz, e já mobiliza equipes policiais e de resgate.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 18h53, durante patrulhamento de guarnições do Batalhão Apolo. Os agentes teriam sido recebidos a tiros por um suspeito identificado como Lucas dos Santos, conhecido pelo apelido de “Amoeba”, havendo revide.

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Casa invadida

Após a troca de tiros, o homem invadiu uma residência e passou a manter a moradora e o filho, que é cadeirante, em cárcere privado, dando início a uma situação de crise.

A área foi isolada e equipes seguem no local. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para conduzir a negociação.

Relatos de moradores indicam que o suspeito teria aberto o gás de cozinha dentro do imóvel, mas a informação ainda não foi oficialemente confirmada.

Matéria em atualização