BAHIA
Suspeito de matar mulher trans após se recusar a pagar programa é preso
Morte aconteceu na Bahia e homem foi capturado no Piauí
Um homem suspeito de assassinar a tiros a mulher trans Jullyana Freitas Leite, de 40 anos, foi localizado e preso na sexta-feira, 24, em Teresina, no Piauí. O crime ocorreu em janeiro deste ano, em Feira de Santana, na Bahia.
De acordo com a investigação, o suspeito teria combinado um encontro com a vítima para um programa sexual. Após o atendimento, ele se recusou a efetuar o pagamento e deixou o celular como garantia, alegando que sairia para buscar o dinheiro.
Ainda segundo a polícia, o homem retornou pouco tempo depois, chamou Jullyana até a porta do imóvel e efetuou disparos. Em seguida, fugiu do local.
A vítima foi encontrada sem vida dentro da residência onde alugava quartos, no bairro Parque Getúlio Vargas. A principal hipótese é de que o assassinato tenha sido motivado por um desentendimento após a cobrança pelo serviço.
Antecedentes criminais
As investigações apontam que o suspeito já possui antecedentes relacionados à violência de gênero. Após o crime, ele chegou a comparecer à Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, onde preferiu não prestar depoimento, e deixou a cidade na sequência.
O homem teve a prisão preventiva decretada pela Justiça baiana por homicídio duplamente qualificado. Ele foi localizado no Piauí após diligências policiais e capturado com apoio da Polícia Civil local.
O suspeito permanece custodiado e deve ser transferido para a Bahia, onde responderá pelo crime.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes