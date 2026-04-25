HOME > POLÍCIA
BAHIA

Suspeito de matar mulher trans após se recusar a pagar programa é preso

Morte aconteceu na Bahia e homem foi capturado no Piauí

Leilane Teixeira
Um homem suspeito de assassinar a tiros a mulher trans Jullyana Freitas Leite, de 40 anos, foi localizado e preso na sexta-feira, 24, em Teresina, no Piauí. O crime ocorreu em janeiro deste ano, em Feira de Santana, na Bahia.

De acordo com a investigação, o suspeito teria combinado um encontro com a vítima para um programa sexual. Após o atendimento, ele se recusou a efetuar o pagamento e deixou o celular como garantia, alegando que sairia para buscar o dinheiro.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda segundo a polícia, o homem retornou pouco tempo depois, chamou Jullyana até a porta do imóvel e efetuou disparos. Em seguida, fugiu do local.

A vítima foi encontrada sem vida dentro da residência onde alugava quartos, no bairro Parque Getúlio Vargas. A principal hipótese é de que o assassinato tenha sido motivado por um desentendimento após a cobrança pelo serviço.

Antecedentes criminais

As investigações apontam que o suspeito já possui antecedentes relacionados à violência de gênero. Após o crime, ele chegou a comparecer à Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, onde preferiu não prestar depoimento, e deixou a cidade na sequência.

O homem teve a prisão preventiva decretada pela Justiça baiana por homicídio duplamente qualificado. Ele foi localizado no Piauí após diligências policiais e capturado com apoio da Polícia Civil local.

O suspeito permanece custodiado e deve ser transferido para a Bahia, onde responderá pelo crime.

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

