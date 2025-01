Bahia: Casa do Trabalhador abre 40 vagas para pessoas com deficiência

O objetivo da ação é aumentar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado profissional. - Foto: PMFS

A Casa do Trabalhador de Feira de Santana vai realizar uma seleção exclusiva para pessoas com deficiência (PCDs), na sexta-feira, 17,. O órgão de intermediação de mão-de-obra disponibilizará 40 vagas em diferentes áreas de atuação.

O objetivo da ação é aumentar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado profissional. As oportunidades são para as seguintes funções:

Auxiliar de produção – 10 vagas

Merendeiro – 10 vagas

Auxiliar de cozinha – 10 vagas

Cozinheiro geral – 10 vagas

A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Desembargador Felinto Bastos, 527, no centro da cidade. Os interessados devem comparecer ao local às 8h, com currículo atualizado e documentos pessoais.

