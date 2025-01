Modelo é presa em operação e nega ser namorada de olheiro do PCC

- Foto: Redes sociais

Uma modelo de 28 anos foi presa nesta quinta-feira, 16, pela Polícia Civil durante operação que prendeu suspeitos de envolvimento com a morte do empresário Vinícius Gritzbach, delator do PCC.

Jacqueline Moreira é moradora de Itaquera e é apontada pela investigação como a namorada de Kauê do Amaral Coelho, "olheiro" que avisou atiradores sobre a chegada de Gritzbach ao aeroporto e que segue foragido.

Conforme a delegada responsável pela investigação, Ivalda Aleixo, policiais estavam investigando quem estava próximo de Kauê nos dias antes do crime e foi a partir dessa apuração que chegaram a Jacqueline Moreira, apontada como uma das namoradas dele. Ela negou envolvimento com o olheiro em depoimento nesta quinta.

Ainda conforme a delegada, Jacqueline é envolvida com o tráfico de drogas. A investigação presenciou uma entrega de drogas feita por ela, diz Ivalda.

Kauê, que foi o primeiro suspeito identificado pela força-tarefa, continua foragido. "Nossa investigação entende que ele [Kauê] não está mais no Rio de Janeiro. E aí nós temos, olha que interessante, a pessoa que possivelmente foi ao Rio e retornou com ele para São Paulo", explicou a delegada.

O assassinato de Gritzbach foi registrado em novembro do ano passado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Nesta quinta-feira, 16, a Corregedoria da PM também prendeu 15 policiais suspeitos de envolvimento no crime. Um dos presos, o PM da ativa Denis Antonio Martins, é apontado como a pessoa que fez os disparos.