Bahia Connect: Salvador receberá evento com proposta disruptiva

Visita do presidente do Sistema Comércio, Kelsor Fernandes - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

Com o objetivo de impulsionar a economia local e fortalecer o setor produtivo, Salvador se prepara para receber três eventos de grande porte voltados ao setor produtivo, realizadas pelo Sistema Comércio Bahia – Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Sesc e Senac. As iniciativas prometem promover aprendizado, networking e novas oportunidades de negócios para empresários e o público em geral.

Durante uma visita institucional ao Grupo A TARDE, nesta quarta-feira, 12, o presidente do Sistema Comércio, Kelsor Fernandes, detalhou os principais acontecimentos que movimentarão o setor nos próximos meses.

Entre os destaques, o Bahia Connect será o evento mais próximo e uma das grandes atrações do ano, aberto ao público. Marcado para acontecer entre os dias 10 e 12 de abril, no Centro de Convenções Salvador, o evento reunirá mais de 50 palestrantes e contará com uma estrutura imersiva para os participantes. Serão cinco arenas, sendo uma principal dedicada a workshops e outras quatro áreas temáticas que abordarão tópicos como moda, inovação, tecnologia e práticas de ESG (Environmental, Social, and Governance).

“O Bahia Connect vai vir em abril pra gente jogar pra sociedade um novo evento, uma nova visão de inovação com estudantes, com a sociedade de um modo geral. Essa é a nossa expectativa, a gente tem uma expectativa de público entre dez e quinze mil pessoas”, destaca Kelsor.

Com o objetivo de conectar diversos segmentos do mercado, o Bahia Connect busca fomentar discussões relevantes e oferecer soluções inovadoras para o setor produtivo, refletindo a dinâmica do comércio e suas tendências.

“Vamos trabalhar com atividades totalmente imersivas, vai ser um evento disruptivo. Não é evento que a gente vai trabalhar com estandes, será com experiências. Experiências no turismo, no comércio, na gestão, na tecnologia, no gamer. Então, é vivenciar o evento. Nossa expectativa é que seja um evento abraçado pela Bahia e que a Bahia reconheça as pessoas, reconheçam como um evento que vem marcar a história e a trajetória do Senac na Bahia, como a instituição de educação profissional, como uma instituição que prepara pessoas para o mundo do trabalho”, ressalta Ana Rita Andrade, diretora regional do Senac.

Entre as atrações, destaca-se o espaço Saúde, onde os participantes poderão vivenciar simulações de primeiros socorros e reanimação cardiopulmonar (RCP) com manequins, além de uma mesa interativa para diagnóstico de pacientes e uma trilha virtual sobre alimentação saudável.

O evento também oferecerá serviços de beleza, como spa dos pés e quick massagem, disponíveis por agendamento. Outros atrativos incluem experiências imersivas em gastronomia e turismo, como um tour virtual no Museu da Gastronomia Baiana e visitas à Costa do Cacau, além de registros fotográficos com cenários criados por inteligência artificial.

Além disso, o Bahia Connect contará com um ambiente de tecnologia, gestão e negócios, oferecendo atividades como grafite digital, simulação de voo de drones e gamificação para elaboração de planos de negócios. O evento também incluirá um escape room, onde os participantes devem resolver pistas para escapar de uma sala trancada.

Para aqueles interessados em tendências ESG, haverá atividades de geração de energia por bicicletas e coleta de lacres de alumínio. A Cafeteria Escola Senac será outra novidade, oferecendo cafés especiais e lanches produzidos pelos alunos e instrutores do Senac, com opções disponíveis para compra durante o evento.

“Isso é um trabalho que o Sistema vem desenvolvendo no sentido de dar capacitação, cultura, lazer, informações e também mostrar como o sistema tem investido no seu crescimento. Investimentos como a reconstrução da unidade de Piatã, na ordem de R$ 220 milhões. Temos outros investimentos planejados como a escola Senac Criativa, na ordem de R$ 60 milhões. Investimentos no interior, com várias compras de imóveis em várias cidade para que a gente possa ampliar e levar a cultura, lazer e informação. A Bahia está precisando disso e o Sistema Comércio da Bahia faz isso muito bem”, destaca Kelsor.

Outros eventos

Também foi anunciado a Semana S do Comércio, evento que ocorrerá nos dias 16 e 17 de maio. Aberta ao público, esta será a primeira edição e trará uma série de serviços e atividades voltados para o público do Sistema Comércio, empresários e a população em geral. “Vamos fazer a Semana S para que a gente divulgue os trabalhos que são feitos pelo SESC, pelo SENAC e também pela Fecomércio, nós somos um sistema integrado”, completa Kelsor.

O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão e o presidente do Sistema Comércio, Kelsor Fernandes | Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

Outro evento que o Sistema Comércio trará é o Fórum do Comércio, realizado em parceria com o Sebrae Bahia, ainda sem data definida. O fórum proporcionará oportunidades únicas para networking e conexões significativas com outros empresários do setor.

“No mês de agosto nós vamos lançar novamente a outra edição do Fórum do Comércio, que também é um evento grandioso voltado para o empresariado do comércio de bens, serviços e turismo, onde a gente vai oferecer capacitação e conhecimento com palestrantes renomados”, diz Kelsor.

Além do presidente do Sistema Comércio, Kelsor, e diretora do Senac Ana, a reunião contou com a presença de Carla Alessandra Spínola, diretora de educação profissional; e Glória Feitosa, assessora de Comunicação e Marketing. Eles foram recebidos pelo presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão; pelo diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves; pela diretora de Conteúdos e Projetos Especiais, Mariana Carneiro; e pela diretora do Núcleo Digital, Caroline Gois.