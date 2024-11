Bahia deve receber cerca de 300 mil turistas em cruzeiros; veja novos destinos

Entre as embarcações que passam por Salvador, está a Costa Diadema, Costa Pacifica, MSC Grandiosa e MSC Splendida - Foto: Divulgação

Abrindo, oficialmente, a temporada de cruzeiros 2024/25 na Bahia, na manhã desta segunda-feira, 4, o Porto de Salvador recebeu o MSC Seaview, a primeira embarcação de grande porte, com capacidade para mais de cinco mil passageiros. O navio saiu de Santa Cruz de Tenerife, na Espanha, e segue, no final da tarde, para Ilhéus. Mais de 3 mil turistas, entre brasileiros e estrangeiros, desembarcaram na capital baiana e foram recepcionados pela equipe da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), com baianas típicas, distribuindo fitinhas do Bonfim, e pela banda de percussão Muzenza.

O primeiro dos nove navios está entre as embarcações Costa Diadema, Costa Pacifica, MSC Grandiosa e MSC Splendida, que atracarão e percorrerão mais de 200 roteiros. Até 23 de abril de 2025, serão 82 atracações aguardadas pela temporada de cruzeiros nos portos de Salvador e Ilhéus, além de operações em Porto Seguro, Itacaré e Cairu, com a estimativa de receber cerca de 300 mil visitantes.

O evento marcou a ocasião que, neste ano, levará turistas a explorar não apenas a capital, mas, também, outros destinos, como Morro de São Paulo, Itacaré, Trancoso e Abrolhos. Com a visitação, o impacto no turismo deve refletir em cada canto do estado, além de aquecer a economia para hotéis, restaurantes, lojas e atrações locais.

A chegada dos cruzeiros impulsiona, ainda, o trade turístico, gerando oportunidades e fortalecendo o estado como um dos destinos mais procurados do país, enquanto a Bahia deixa uma marca inesquecível em cada cruzeirista, com hospitalidade e cultura próprias.

De acordo com a coordenadora dos postos de atendimento da Setur, Patricia Seabra, a temporada começou na semana passada, com o SH Vegas, que veio, pela primeira vez, para o litoral baiano. "Para a gente, foi um ganho conseguir explorar o nosso litoral. E esse daqui, hoje, que chega, o MSC Seaview, que é um navio de grande porte. A gente está com expectativa muito grande, bem animados, bem ansiosos. É bem importante para a economia local, dos nossos pontos turísticos”, ressalta.