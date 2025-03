Bahia Farm atinge 95% do espaço comercializado para evento deste ano

Com tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável”, 19ª edição da feira pretende, mais uma vez, ser grande vitrine de novas tecnologias - Foto: Divulgação

A Bahia Farm Show, uma das maiores e mais importantes feiras agrícolas do Brasil, está chegando com grandes expectativas de negócios e difusão de conhecimento e tecnologia.

A apenas três meses do início, o evento chega a 95% do espaço destinado às empresas expositoras comercializado. Com o tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável”, a 19ª edição da feira pretende, mais uma vez, ser a grande vitrine de novas tecnologias e soluções para o setor agrícola, ampliando as parcerias e negócios entre expositores, agentes financeiros e agricultores.

“O grande interesse dos expositores é reflexo da confiança depositada na feira e da projeção do agronegócio da Bahia e do Matopiba”, afirma o presidente da Bahia Farm Show, Moisés Schmidt. “Na área externa, os espaços estão praticamente fechados com as tradicionais revendas que trazem as grandes máquinas agrícolas e insumos, como sementes e, que sempre destacam o que há de mais moderno com as melhores condições de negócio”, diz Schmidt, que também é o presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba).

No pavilhão coberto, a feira agrícola tem ganhado espaço para startups com soluções em inteligência artificial, automação, energia renovável e agricultura de precisão, que prometem aumentar a eficiência e otimizar os custos no campo.

“Temos também uma área dedicada às inovações sustentáveis, com tecnologias que agregam em todas as etapas do negócio, na produção, gestão de pessoas, logística e comercialização da safra”, afirma Schmidt.

Com uma infraestrutura que só cresce e com uma operação que se aperfeiçoa a cada edição, os expositores e visitantes da Bahia Farm Show terão acesso a um complexo com ruas asfaltadas, com parte delas cobertas, auditórios climatizados, pista de test drive, áreas de alimentação, espaço para as crianças e amplo estacionamento com capacidade para mil vagas.

Em 2024, o evento ocupou 246 mil metros quadrados, reunindo 434 empresas expositoras e representando mais de mil marcas de produtos e serviços voltados ao agronegócio.

Durante os cinco dias de feira, também serão realizados leilões de gado de corte, demonstrações e lançamentos de produtos, palestras, oficinas, treinamentos e espaço destinado à comercialização de produtos da agricultura familiar.

A Bahia Farm Show 2025 é uma realização da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com o apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste Baiano (Fundação Bahia) e Associação dos Revendedores e Representantes de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba).