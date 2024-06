Bahia inclui mais 67 famílias no programa de reforma agrária | A TARDE

Estão disponíveis, para consulta no portal do Incra, os resultados de quatro processos seletivos para 88 vagas em assentamentos da Bahia. As listas foram publicadas em 23 e 24 de maio.

Desse total, 67 vagas são de dois resultados finais e de uma Relação de Beneficiários (RB), que contemplam famílias com lotes do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA).

Vinte e três famílias já estão na RB da área Zantinha/ Maíra, situada no município de Sítio do Quinto, no território de identidade do Semiárido Nordeste II.

Está acessível, ainda, a classificação definitiva das 38 famílias selecionadas com lotes no assentamento Lagoa da Serra, em Oliveira dos Brejinhos, no território de identidade do Velho Chico. Assim como a lista final das seis famílias beneficiadas com lotes na área de reforma agrária Primavera, localizada no município de Mascote, no território do Litoral Sul.

Também está disponível para consulta uma listagem de candidatos deferidos e indeferidos, dentre os inscritos para as 21 vagas do assentamento Robertão, situado no município de Una, no Litoral Sul.



Ao todo, inscreveram-se 33 candidatos, sendo que 30 foram considerados aptos a continuarem no processo seletivo. As três famílias indeferidas têm 15 dias para recorrer do resultado a contar da data de publicação da lista, ocorrida em 23 de maio.

O recurso precisa ser protocolado presencialmente na regional do Incra, em Salvador, ou na Unidade Avançada do Litoral Sul e Extremo Sul, no município de Itabuna. O documento deve estar de acordo com o anexo do edital de inscrição.

