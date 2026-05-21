Bahia Oil & Gas debate impactos da crise global no petróleo

As transformações no cenário geopolítico mundial seguem impactando diretamente o setor de petróleo e gás no Nordeste brasileiro. Em meio às constantes oscilações do mercado internacional, empresas da área têm precisado rever estratégias, redirecionar investimentos e se adaptar às mudanças nos preços e na dinâmica global da indústria energética.



Esse será um dos principais temas debatidos durante o primeiro dia do Bahia Oil & Gas Energy (BOGE), evento que acontece entre os dias 27 e 29 de maio, no Centro de Convenções de Salvador, reunindo especialistas, empresários, investidores e representantes do poder público.



A programação contará com conferências, painéis e arenas temáticas voltadas à discussão de assuntos estratégicos para o segmento, buscando estimular o intercâmbio de conhecimento e o desenvolvimento de soluções ligadas ao crescimento econômico aliado à responsabilidade ambiental.



Além das pautas relacionadas à inovação e sustentabilidade, o evento também abordará temas como exploração e produção, refino, mercado de gás natural e oportunidades de investimento no setor energético.



Com entrada gratuita, o Bahia Oil & Gas Energy deve atrair milhares de participantes e reforçar a importância das regiões Norte e Nordeste no mercado nacional de petróleo e gás. O BOGE contempla atividades ligadas à exploração e produção onshore e offshore (upstream), transporte (midstream), refino (downstream), petroquímica, distribuição, setor naval e integração energética.

Assim como ocorreu na última edição, a Seção Técnica e o Congresso Acadêmico de 2026 também receberam trabalhos internacionais. O evento firmou parcerias com instituições estrangeiras responsáveis por outros congressos globais, permitindo que pesquisadores internacionais submetessem artigos ao BOGE e, em contrapartida, que pesquisadores brasileiros possam apresentar estudos no exterior.



Outro destaque da programação será a Rodada de Negócios do BOGE26, voltada à conexão entre empresas compradoras e fornecedoras, promovendo oportunidades comerciais entre companhias nacionais e internacionais do setor.



Entre as novidades desta edição estão os cursos formativos, direcionados a estudantes, profissionais e interessados em atuar na cadeia de petróleo e gás.



A programação contará ainda com duas plenárias principais: uma dedicada ao petróleo e outra ao gás e derivados. O evento também terá diferentes arenas temáticas, como a Arena ESG, destinada a debates sobre questões ambientais, sociais e de governança, além da Arena de Inovação, Arena Comercial, Arena de Investimentos, visitas técnicas e o programa “Talentos do Futuro”, iniciativa voltada à orientação profissional de estudantes dos últimos anos de cursos técnicos e de engenharia.



O BOGE26 já confirmou patrocínio master da Petrobras e do Governo Federal, além de empresas como Transpetro, PetroReconcavo, Brava, Bahiagás e Acelen.