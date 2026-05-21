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Congresso analisa veto que trava recursos para cidades da Bahia

Sessão conjunta do Congresso foi convocada para esta quinta-feira, 21, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP)

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Municípios da Bahia podem receber recursos federais caso veto de Lula seja derrubado pelo Congresso
Municípios da Bahia podem receber recursos federais caso veto de Lula seja derrubado pelo Congresso - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

O Congresso Nacional vai analisar, nesta quinta-feira, 21, os vetos parciais à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 que impedem municípios inadimplentes com até 65 mil habitantes de firmar convênios e receber recursos federais.

A confirmação da sessão conjunta — que vai acontecer às 10h — foi dada pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP). Segundo ele, a intenção é derrubar os dispositivos do veto apresentado pelo presidente Lula (PT).

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A medida pode beneficiar 376 dos 417 municípios da Bahia que estão dentro do parâmetro. A lista inclui cidades como:

  • Cruz das Almas
  • Euclides da Cunha
  • Itamaraju
  • Ipirá
  • Ribeira do Pombal
  • Caetité
  • Barra
  • Tucano

Pedido

Segundo Alcolumbre, a votação atende a uma solicitação apresentada por prefeitos durante a 27ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que termina nesta quinta-feira, 21.

Para derrubar um veto presidencial, é necessária maioria absoluta de votos, em sessão conjunta de deputados e senadores. Se mantidos, os dispositivos permanecem fora da LDO 2026. Se derrubados, voltam a ter vigência e o governo terá de cumpri-los.

Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP)
Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP) - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Doações públicas

Outro veto a ser apreciado pelos parlamentares está a possibilidade de doações públicas a estados e municípios que contrariam a Lei Eleitoral.

No final de 2025, o Congresso aprovou uma regra que permitia ao poder público continuar fazendo doações de bens, dinheiro ou outros benefícios mesmo durante o período eleitoral — desde que o beneficiário tivesse alguma obrigação a cumprir em troca.

Porém, pela Lei Eleitoral, esse tipo de transferência é proibida no período que antecede as eleições, justamente para evitar que governos usem recursos públicos para favorecer candidatos.

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Bahia congresso nacional LDO 2026

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