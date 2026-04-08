Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Bahia pode viver crise de fertilizantes

Alerta foi feito pelo deputado Eduardo Salles

Redação

Por Redação

08/04/2026 - 18:37 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Bahia pode viver crise de fertilizantes
-

O deputado Eduardo Salles (PP), presidente da comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia Legislativa, fez um alerta. O fechamento por um tempo prolongado do Terminal Itapuã em São Tomé de Paripe pode provocar uma crise de abastecimento de fertilizantes o que prejudicaria a agricultura e a economia da Bahia e do Brasil.

Salles explicou que a interdição aconteceu porque foram encontrados resíduos de cobre, material que não é transportado pela Intermarítima, empresa que atualmente opera o equipamento. “Pelas informações que disponho, o cobre veio da Gerdau, que é a proprietária da área e deixou um passivo ambiental que precisa ser resolvido. Mas atualmente o Terminal Itapuã trabalha apenas com fertilizantes que são necessários para a economia baiana”, disse o deputado.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lula diz que ainda não decidiu se será candidato nas eleições
Filme sobre Bolsonaro com Jim Caviezel ganha data de estreia e pôster

O parlamentar explicou que 70% dos fertilizantes que abastecem a Bahia e Tocantins são desembarcados pelo terminal que hoje se encontra interditado. “Claro que defendemos que todas as circunstâncias do vazamento ocorrido na praia sejam devidamente apuradas e os responsáveis punidos. Mas é preciso agilidade nessa apuração para que a nossa agricultura, especialmente a do Oeste Baiano, não corra o risco de um desabastecimento de uma matéria-prima básica que é o fertilizante”.

“A Bahia e o Brasil poderão viver uma crise muito grave nos próximos meses que é a questão dos fertilizantes, já que a maior parte dessa matéria prima é importada. Com a guerra no Oriente Médio, a China e a Rússia paralisaram as exportações e nós precisamos de fertilizantes para iniciar o plantio da safra do segundo semestre”, disse Eduardo.

Para ele, os órgãos ambientais devem confirmar publicamente que o passivo ambiental veio mesmo da operação da Gerdau para que ela pague pelo prejuízo que ela causou. “Nos defendemos a questão ambiental e quem errou deve ser punido. Mas devemos colocar o porto novamente em funcionamento, com todas as garantias que o órgão ambiental exigir, para que a produção agrícola baiana não seja duramente prejudicada”, concluiu Sales.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Play

Entenda como agia quadrilha que unia furtos a joalherias, golpes e tráfico

Play

Operação contra tráfico na BA e RJ tem ação em condomínio de alto padrão em Salvador

x