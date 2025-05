Bahia promove Dia D da vacinação contra gripe neste sábado, 10

Ação inclui drive-thru em Salvador e busca ampliar a cobertura antes do inverno - Foto: Divulgação / Sesab

Neste sábado, 10, a Bahia participa do Dia D de vacinação contra a gripe, mobilização nacional que visa ampliar a cobertura vacinal contra o vírus influenza. A ação envolve mais de 80% dos municípios baianos, com postos de saúde funcionando em horário estendido e pontos de vacinação em locais de grande fluxo, como shoppings.

Em Salvador, um drive-thru estará disponível no Centro de Convenções na sexta e no sábado, a partir das 8h. Além disso, alguns shoppings como o Shopping Barra, Piedade, Salvador Shopping, Shopping da Bahia também participam da ação.

A campanha de vacinação contra influenza tem como meta proteger mais de 3,6 milhões de baianos que fazem parte dos grupos prioritários. Entre eles, estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos com mais de 60 anos, puérperas, povos indígenas e quilombolas, além de pessoas em situação de rua e portadores de doenças crônicas.

Trabalhadores da saúde, professores, caminhoneiros, profissionais da segurança pública, forças armadas, funcionários do sistema prisional e jovens sob medidas socioeducativas também estão entre os contemplados. Para receber a dose, é necessário apresentar documento oficial com foto, carteira de vacinação e comprovante de pertencimento ao grupo prioritário.

Segundo Márcia São Pedro, diretora de Vigilância Epidemiológica da Bahia, a vacinação é essencial neste período que antecede o inverno. “A vacinação contra a influenza é fundamental para reduzir as complicações, internações e óbitos decorrentes das infecções pelo vírus. Com a chegada do período mais frio, há um aumento na circulação de vírus respiratórios, e a imunização é a melhor estratégia de prevenção”, destaca.

A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, também reforça o apelo: "Vacinar é um gesto de cuidado e responsabilidade. Antes do Dia das Mães, que acontece no domingo, quem é mãe, vacina seus filhos. Vamos aproveitar o Dia D para proteger nossas famílias e garantir um São João mais seguro para todos”, disse.

Até o momento, mais de 672 mil doses já foram aplicadas em todo o estado, colocando a Bahia entre os cinco estados com maior cobertura vacinal do país. Para esta etapa da campanha, cerca de 3 milhões de doses foram distribuídas.

A vacina contra a influenza pode ser aplicada junto com outras do calendário vacinal, como a da Covid-19. Segundo o SIVEP-Gripe, a Bahia registrou uma queda de 37% nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 2025 em comparação com 2024. A maior incidência segue entre crianças menores de 5 anos.

Quais documentos necessários?

Para a vacinação é necessário apresentar os seguintes documentos:

Identificação oficial;

Carteira de vacinação;

Comprovantes que certifiquem a condição de inclusão no público-alvo.

Locais que aderiram ao Dia D de vacinação em Salvador:

Centro de Convenções (operação no Drive-thru);

Shopping Piedade;

Shopping Barra;

Salvador Shopping;

Salvador Norte Shopping.

Quem está apto a aplicar a vacina?