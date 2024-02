Bahia recebe primeiras doses de vacina contra a Dengue | A TARDE

A Bahia recebeu na tarde desta sexta-feira, 9, a primeira remessa da vacina contra a Dengue. De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesab), 70.368 doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde e mais 49.740 são esperadas na próxima segunda-feira, 12.

As doses da primeira remessa serão distribuídas para os municípios de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Vera Cruz, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Itaparica, Candeias, Santo Amaro, São Sebastião do Passé e Saubara.

Os municípios foram escolhidos de acordo com critérios definidos pelo Governo Federal em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

A Secretária de Saúde da Bahia, Roberta Santana, comemorou a chegada dos imunizantes e ressaltou a necessidade de um trabalho conjunto com a sociedade.

"É preciso destacar que a vacina da dengue não é solução imediata. Nós temos que trabalhar na prevenção lembrando que mais de 80% dos focos de dengue estão nas residências. O enfrentamento à dengue também está dentro de casa", disse.

Inicialmente, o público-alvo será composto por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Essa é a faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue, após os idosos, grupo para o qual a vacina não foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A chegada da vacina faz parte do esforço do Governo Federal para coibir o avanço da epidemia de dengue observa em alguns estados do Brasil. Na Bahia, de acordo com levantamento feito no Sistema de Notificação de Agravos e Notificações (Sinan), 13 municípios estão nessa situação. Além disso, mais de 2.500 casos suspeitos de dengue foram registrados. Até o momento, nenhum óbito foi confirmado pela doença no estado.