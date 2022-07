Bahia registra 5.210 casos de Covid e 5 óbitos pela doença nesta sexta

O número de contaminados pelo coronavírus segue crescendo na Bahia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 5.210 novos casos de Covid-19 com 2.944 e 5 óbitos. No momento, 21.826 casos encontram-se ativos e 30.072 baianos ao todo morreram vítimas da doença.

O boletim epidemiológico desta sexta-feira, 8, contabiliza ainda 1.917.289 casos descartados e 350.432 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta sexta.

A ocupação de leitos de UTI é de 61% para os adultos, com 115 pacientes internados e 75 vagas disponíveis. As unidades de tratamento intensivo para crianças têm ocupação de 35%, com apenas 8 internações e 15 leitos livres. A principal razão para a baixa hospitalização é a cobertura vacinal.

Vacinação

Até o momento a Bahia contabiliza 11.624.048 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.714.692 com a segunda dose ou dose única, 6.435.013 com a dose de reforço e 886.811 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 981.830 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 571.102 já tomaram também a segunda dose.