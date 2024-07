Bahia registra mais de 100 mortes por dengue em 2024

Vacinação é um dos maiores aliados contra dengue - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A Bahia confirmou 104 mortes por causa da dengue em 2024, de acordo com dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Além disso, no mesmo período, foram confirmados 228.253 casos prováveis e 4.183 casos graves da doença, causada através do mosquito Aedes Aegypti.

Leia também:

>>>Dançarina baiana morre com suspeita de dengue hemorrágica

>>>Pote que engana mosquito é nova solução contra dengue em Salvador

Dados mostram que a doença acomete mais as mulheres, que registraram um percentual de 56, 29%, diferente dos homens, com 43,43% de casos. Também, 59,01% das pessoas que contraíram a doença são pardas, ante 9,54% de pessoas brancas.

Entre os municípios baianos que registraram óbito estão Barra do Choça (2), Barreiras (1), Bom Jesus da Lapa (1), Caatiba(1), Caculé (1), Caetanos(1), Caetité (2), Campo Formoso (1), Caraíbas (2), Carinhanha (3), Central (1), Coaraci (2), Candido Sales (1), Encruzilhada (4), Feira de Santana (6), Igaporã (1), Guanambi (1), Ibiassucê (1), Ipiau (1), Irecê (1), Itaberaba (2), Jacaraci (5), João Dourado (1), Juazeiro (4), Jussara (2), Lapão (1), Luís Eduardo Magalhães (1), Macaúbas (1), Maracás (1), Maraú (2), Mortugaba (2), Palmas de Monte Alto (2), Piripá (3), Planalto (1), Poções (3), Santa Maria da Vitória (1), Santo Antônio de Jesus (2), Santo Estevão (2), Seabra (1), Serrinha (2), Simões Filho (1), Tanque Novo (1), Teolândia (1), Urandi (2), Vitória da Conquista (24); Varzea Nova (1), Água Fria (1).