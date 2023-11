Bahia registra mais de 1,2 milhão de raios em 7 dias | A TARDE

A Bahia registrou 1.273.467 raios em apenas uma semana, no período de 1º a 7 de novembro. Os dados são do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Segundo o grupo, do dia 1ª de janeiro a novembro deste ano, 7.120.830 raios caíram em todo o estado. Este número representa um percentual de 91,5% do total de 2022, quando foram registrados 7.774.176 raios.

No último sábado (4), um idoso de 64 anos foi atingido na varanda da casa em que mora, na cidade de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Ele foi transferido para Hospital Geral do Estado (HGE) e segue internado se recuperando.

O Elat/Inpe ainda não registrou os dados pessoas mortas por causa de raios na Bahia, ou no Brasil neste ano. Porém, a instituição explicou que, atualmente, morrem cerca de 113 pessoas vítimas de raios por ano no Brasil.

O volume dessas descargas elétricas aumentam durante o verão, quando chega a temporada de raios no Brasil. Neste ano, a expectativa é de que o número de raios supere o total de 2022.