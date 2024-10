Bahia registra mortes por botulismo após consumo de mortadela

- Foto: Reprodução / TV Tem

Três cidades da Bahia registaram um surto de botulismo na última semana. Foram cinco casos da doença, considerada grave, com alta letalidade, rara e não contagiosa.

Os registros foram nos municípios de Campo Formoso, Senhor do Bonfim e Ribeira do Pombal. Segundo informações são do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), dos cinco pacientes confirmados para a doença rara, quatro ingeriram mortadela de frango no dia anterior ao início dos sintomas.

Entre as cinco notificações deste ano, três são relativas a pacientes que seguem internados no Instituto Couto Maia, em Salvador. Um paciente já recebeu alta médica e dois foram a óbito, sendo um em Campo Formoso e um na capital baiana.

Ainda de acordo com as pastas, em 2024, foram registrados seis casos de botulismo no estado. Já no período de 2014 a 2023, foram registrados 16 casos suspeitos de botulismo na Bahia.

O que é o botulismo?

O botulismo é uma doença grave, com alta letalidade, rara e não contagiosa. Ela é causada pela ação de uma forte toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Essa toxina pode entrar no organismo humano por meio de ferimentos ou pela ingestão de alimentos contaminados. Mesmo pequenas quantidades podem causar intoxicação grave rapidamente.

A melhor prevenção está nos cuidados com o preparo, consumo, distribuição, comercialização de alimentos e na higiene dos alimentos e das mãos.