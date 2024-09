Casos de AVC aumentaram 70% em 30 anos, aponta estudo

Em 2021, o AVC foi responsável por 7,3 milhões de mortes - Foto: Reprodução

O número de casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC) aumentou 70% no mundo entre 1990 e 2021, de acordo com um estudo publicado nessa quarta-feira, 18, na revista The Lancet Neurology.

O levantamento também revelou um crescimento de 44% nas mortes por AVC, além de um aumento de 32% na piora da saúde relacionada à doença.



Os pesquisadores destacaram ainda que as altas temperaturas ambientais têm um impacto significativo nessa piora, contribuindo para um aumento de 72% nas mortes prematuras associadas ao AVC desde 1990.

Em 2021, o AVC foi responsável por 7,3 milhões de mortes, tornando-se a terceira principal causa de óbitos globais, ficando atrás apenas da doença arterial coronariana e da Covid-19, de acordo com os dados apresentados.