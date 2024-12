Bahia se destaca no turismo internacional em momento recorde no país

Bahia recebe 94.703 viajantes de outros países nos nove primeiros meses deste ano - Foto: Divulgação

O turismo internacional está em alta no Brasil. Só na Bahia, foi registrado um aumento de 58,5% no número de turistas internacionais que visitaram o estado entre janeiro e setembro de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023, segundo dados da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA).

A região recebeu 94.703 viajantes de outros países nos nove primeiros meses deste ano, 33 mil a mais que o segundo colocado, o Ceará, que contabilizou 61.700 estrangeiros, conforme índices do Ministério do Turismo e da Polícia Federal. Em 2023, 59.754 turistas internacionais estiveram no território baiano; em 2024, até setembro, o número já é 35 mil maior.

Além disso, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Bahia liderou o crescimento do turismo nacional, registrando um aumento de 19,2% em junho, quase cinco vezes a média do Brasil (3,9%).

No mesmo período, dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, seção Bahia (Abih-BA), apontam que o estado alcançou uma ocupação hoteleira recorde de 67,5% em setembro, mesmo durante a baixa temporada, atraindo turistas para destinos preservados, como Ilha de Boipeba, Barra Grande e Caraíva.

Brasil

No cenário nacional, em outubro de 2024, o país já recebeu 508,7 mil turistas estrangeiros, marcando o maior número já registrado para o mês na série histórica iniciada em 1989. O total representa um aumento de 24,1% em relação ao mesmo período de 2023 e 23,1% em comparação a outubro de 2019, ano pré-pandemia.

No acumulado do ano, o Brasil já atraiu 5,4 milhões de visitantes internacionais, um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os dados, divulgados pelo Ministério do Turismo em parceria com a Embratur e a Polícia Federal, posicionam o país como destaque na América do Sul, superando, por exemplo, os números do Chile e Peru, que registraram 3,7 milhões e 2,5 milhões de turistas estrangeiros em 2023, respectivamente.

Toda essa movimentação oportunidades para empreendedores de diversos setores, como: hotéis e pousadas, agências de viagens, serviços de transporte, alimentação, recreação, serviço de guia turístico, locação de mala