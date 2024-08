Bahia segura! Governo convoca mais de 250 aprovados para Polícia Civil

Candidatos nomeados têm 30 dias para se apresentar e assinar o termo de posse - Foto: Reprodução

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 15, a convocação de mais servidores para compor o quadro da Polícia Civil da Bahia. O edital contempla 92 delegados, um escrivão e 168 investigadores, Após essa nomeação, encerra a convocação de todos os candidatos aprovados no concurso.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, anunciou a nomeação em vídeo divulgado nas redes sociais. “Celebramos a convocação de 261 novos policiais civis, profissionais altamente qualificados que reforçarão nossas forças de segurança e trabalharão incansavelmente para garantir a paz e a tranquilidade do povo baiano”, disse.

Leia mais:

>>'Eu era trancada': seminário debate assédio na Polícia Civil da Bahia

>>Eleições 2024: Polícia Civil apresenta plano operacional

O concurso público da Polícia Civil foi realizado pela Secretaria da Administração (Saeb), juntamente com a Polícia Civil, em julho de 2022, e o resultado foi homologado em novembro do mesmo ano, com 150 vagas para o cargo de delegado, 150 para escrivão e 700 para investigador. A banca examinadora foi o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Os candidatos nomeados têm 30 dias para se apresentar e assinar o termo de posse, conforme legislação vigente.