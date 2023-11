Bahia será sede do 44º CONAT com celebração dos 80 anos da CLT | A TARDE

A Bahia será sede do 44º Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista (CONAT) no município de Porto Seguro. O evento será realizado de 19 a 21 de outubro de 2023 e terá na programação o lançamento do livro '80 anos da CLT - Reflexões e Críticas', uma obra coletiva que promove reflexões sobre o cenário trabalhista atual.

O congresso é organizado pela Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (ABRAT) e abordará temas que refletem sobre as relações individuais e coletivas de trabalho, assuntos relacionados ao Direito do Trabalho, à Justiça do Trabalho e às atividades diárias dos advogados na área trabalhista.



Um dos principais tópicos em discussão gira em torno de possíveis mudanças na CLT, para reversão de aspectos da denominada Reforma Trabalhista, aprovada em 2017, que desenhou um novo e adverso cenário nas relações de trabalho, exigindo a adoção de novas estratégias de defesa pelos trabalhadores. Além disso, a influência da inteligência artificial nas relações trabalhistas será outro tema em destaque, abordado sob a perspectiva da classe trabalhadora diante das novas formas de trabalho que surgiram com o avanço da tecnologia.



Conforme destacou o advogado André Sturaro, representante da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (ABAT), organismo da ABRAT, e um dos organizadores do evento, entre as diversas reflexões do CONAT está a estratégia de defesa dos direitos dos trabalhadores depois da reforma.

"O CONAT tem como objetivo principal a construção de uma estratégia de combate a essa reforma. Nossa intenção é sair do CONAT com diretrizes de ação unificadas para a advocacia como um todo, a fim de auxiliar a classe trabalhadora a superar essa crise. Sairemos com teses e estratégias de ação que visam valorizar o trabalho humano no Brasil."

Lançamento

Nesta sexta-feira, 20, durante o 44º Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista-CONAT, será lançada na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), em Porto Seguro, a obra coletiva '80 anos da CLT - Reflexões e Críticas'. Esta obra foi produzida por juristas, advogados e magistrados que analisam as oito décadas da CLT.

"Este livro é uma homenagem aos oitenta anos de existência da Consolidação das Leis do Trabalho. É um livro diversificado e versátil, com o objetivo principal de promover reflexões e críticas sobre o cenário trabalhista atual. Constitui uma das trincheiras de luta da advocacia trabalhista no enfrentamento das alterações introduzidas pela reforma", explica Bernadete Kurtz, presidente da ABRAT.

Haverá o lançamento de 80 anos da CLT | Foto: OAB RS