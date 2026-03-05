Bahia tem 16 municípios em situação de emergência por causa das chuvas

Ilustrativa - Foto: Defesa Civil / Divulgação

Dezesseis municípios da Bahia decretaram situação de emergência em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado. A informação foi atualizada pelo Governo do Estado na noite desta quarta-feira, 4, durante o monitoramento das ocorrências e das ações de assistência às áreas afetadas.

De acordo com o balanço, estão em situação de emergência as cidades de Irecê, Ribeira do Amparo, Barra, Ribeira do Pombal, Camacan, Ituaçu, Arataca, Cícero Dantas, Alagoinhas, Nova Ibiá, Cipó, Medeiros Neto, Wenceslau Guimarães, Tanhaçu, Ubaíra e Cachoeira.

Segundo o governo estadual, equipes seguem mobilizadas para acompanhar os impactos das chuvas e prestar apoio às populações atingidas. A atuação envolve a Defesa Civil, secretarias estaduais e órgãos de infraestrutura, que trabalham de forma integrada no monitoramento das áreas afetadas e na coordenação do envio de ajuda humanitária.

Técnicos da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) seguem nos municípios afetados, prestando apoio às defesas civis municipais e acompanhando de perto a situação das áreas atingidas. As equipes atuam na:

avaliação de danos;

mapeamento de áreas de risco;

orientação às famílias impactadas;

adoção das medidas emergenciais necessárias.

O Governo da Bahia também intensificou o envio de ajuda humanitária, com itens como colchões, cobertores, lençóis, água mineral, kits de higiene e de limpeza, cestas básicas e lonas.

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) também apoia as cidades com recursos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Até o fim de fevereiro, foram repassados R$ 304 mil para custear benefícios como aluguel social e cestas de alimentos.

Rio do Ouro

Na madrugada desta quinta-feira, 5, o Rio do Ouro transbordou e provocou alagamentos em ruas, além de invadir casas e estabelecimentos comerciais em Jacobina, no centro-norte da Bahia.

Na manhã de hoje, a Prefeitura de Jacobina informou que as aulas da rede municipal foram suspensas por tempo indeterminado. Segundo a gestão, a decisão é preventiva e tem como objetivo garantir a segurança da comunidade escolar diante das condições climáticas.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) segue atuando de forma ininterrupta no monitoramento e atendimento às ocorrências relacionadas às chuvas que atingem Salvador e diversos municípios do interior do estado. Em caso de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

As equipes realizam rondas em áreas com histórico de alagamentos, orientam moradores sobre como agir em caso de elevação do nível da água e reforçam a importância de observar rios e córregos, além de planejar rotas de fuga em situações de emergência.

As guarnições também acompanham cidadãos em abrigos temporários, com vistorias para verificar as condições de segurança das estruturas e orientações sobre medidas preventivas, organização dos espaços e protocolos básicos de segurança.

Riachão das Neves

Na última terça-feira, 3, equipes do CBMBA atuaram em Riachão das Neves, no assentamento Rio Branco, realizando o resgate de cerca de quatro pessoas da mesma família que estavam ilhadas dentro da própria residência. Após a retirada em segurança, as vítimas foram encaminhadas para o município de Barreiras, onde ficaram sob os cuidados de familiares.

Medeiros Neto

Em Medeiros Neto, os bombeiros prestaram apoio a um homem que estava sendo conduzido em um bote inflável e, ao chegarem em local seguro, o encaminharam até uma escola municipal que funciona como abrigo para desabrigados e desalojados, além de manterem o monitoramento do nível do Rio Alcobaça e de pontos de alagamento no município.

Ipiaú

No município de Ipiaú, os bombeiros realizaram a retirada de uma pessoa com dificuldade de locomoção na comunidade do Horto Comunitário, garantindo o deslocamento seguro para local protegido.

Rodovias baianas

Nas rodovias, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra/SIT) contabiliza 20 ocorrências registradas desde 20 de fevereiro. Destas, 11 já estão totalmente liberadas. Permanecem com bloqueio total a BA-270, entre Encruzilhada e Vila do Café, e o acesso à localidade de Boiadeira, em Santo Estevão.

Outros sete trechos estão com o tráfego parcialmente liberado e com sinalização: BA-220, entre Euclides da Cunha e Aribicé; BA-466, entre Tabocas do Brejo Velho e Santa Helena; BA-503, entre Pedrão e o entroncamento da BR-101 (distrito de Patrimônio); BA-142, entre Ituaçu e Barra da Estiva (região do Lagedo); BA-699, entre Itanhém e Jucuruçu; BA-270, entre Maiquinique e Mangerona; e o acesso ao povoado de São João do Faustino, em Iaçu, com liberação parcial para carros e motos, enquanto veículos pesados seguem com restrição.

