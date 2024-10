Bahia tem 3 dos 5 aeroportos mais movimentados do interior do Nordeste

Latam opera nos dois maiores da região - Foto: Divulgação | Latam Airlines

A Bahia teve três dos cinco aeroportos regionais mais movimentados do Nordeste no mês de agosto de 2024. Os dados foram revelados nesta semana pelo colunista Igor Pires, do Diário do Nordeste.

O grande líder é Porto Seguro, com 182.735 passageiros no período. Em média, os voos tiveram uma ocupação de 84%. O segundo colocado também vem do Sul da Bahia: Ilhéus, com 51.113 passageiros e ocupação de 82%.

A outra cidade baiana no ranking é Vitória da Conquista, com 34.882 passageiros e 76% de ocupação.

A terceira posição foi para o Ceará, com os 45.995 passageiros de Juazeiro do Norte. Já a quarta é de Petrolina, com 42.970.

Outras cidades

Fora do top 5 aparece Barreiras, no Oeste da Bahia, na décima posição com 6.430 passageiros. Também são citadas Guanambi, 12ª com 2.571; Uma, 13ª com 2.269; Lençóis, 14ª com 695; Cairo, 18ª com 367; e Maraú, 25ª com 74 passageiros no período.