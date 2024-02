Bahia tem mais de 340 mil "sugar babies", aponta levantamento | A TARDE

A Bahia tem mais de 340 mil “sugar babies”, ou seja, mulheres que são sustentadas por homens mais velhos e ricos. Ao se fazer um comparativo inverso, o número de homens sustentados por mulheres mais velhas e ricas, os chamados "sugar babies boy", é de 140 mil.

As dados foram enviados ao Portal A TARDE pelo site MeuPatrocínio, que foi criado justamente para unir as sugar babies aos sugar daddies, os endinheirados que se dispõem a garantir os “mimos” de sua parceira.

Em relação a esse público, a Bahia registra 52.784 "sugar daddies", no âmbito daqueles que estão utilizando a ferramenta de relacionamento. Já no caso das mulheres mais velhas que sustentam homens mais novos, as chamas "super mommies", elas somam 2 mil no estado.

Esse tipo de relação é antiga. Em um passado distante, as mulheres que eram sustentadas por outros homens eram chamadas, muitas vezes, de “teúdas e manteúdas”, mas sem ser necessariamente mais jovens que seus parceiros.



Com o advento da globalização e a chegada da internet, o termo em inglês “sugar baby” — “bebê de açúcar”, em tradução livre para o português —, há anos muito comum nos Estados Unidos, se popularizou também no Brasil.

Em um ranking nacional de usuários cadastrados no site, a Bahia ocupa a 7ª posição, com pouco mais de 535 mil usuários.

Ranking de Estados por Total de Usuários:

1. São Paulo (SP) - 4,718,840 usuários

2. Rio de Janeiro (RJ) - 1,994,618 usuários

3. Minas Gerais (MG) - 1,346,222 usuários

4. Paraná (PR) - 1,013,680 usuários

5. Rio Grande do Sul (RS) - 846,710 usuários

6. Santa Catarina (SC) - 777,532 usuários

7. Bahia (BA) - 535,776 usuários