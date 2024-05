Bahia tem tendência de queda nos casos de dengue, diz COE | A TARDE

A Bahia vive uma situação de epidemia por conta da dengue. No entanto, segundo avaliação do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE), em reunião realizada nesta terça-feira, 7, aponta que o cenário tem tendência de queda. O Estado, que possui mais de 270 municípios em epidemia, atualmente tem 197 nesta situação, além de outros 95 em risco e 83 municípios em alerta.

De 1º de janeiro até 4 de maio, foram contabilizados 181.211 casos de dengue contra 22.118 no mesmo período do ano passado, o que representa um aumento de 719,3%. O município de Vitória da Conquista lidera em número de casos, com 28.658 notificações. A Bahia possui uma taxa de letalidade de 2,9%, menor do que a média nacional.

Leia também>>> Salvador deixa lista de cidades em epidemia de dengue

Publicações relacionadas