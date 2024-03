Bahia vai receber 716 obras e equipamentos do Novo PAC Seleções | A TARDE

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anuncia nesta quinta-feira, 7, o resultado de 16 das 27 modalidades do Novo PAC Seleções, que compreendem os eixos Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura Social e Inclusiva.



As 16 modalidades são executadas pelos ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Esporte e somam R$ 23 bilhões em investimentos.

No total, foram selecionados 6.778 obras e empreendimentos nos 26 estados e no Distrito Federal, alcançando 59% dos municípios brasileiros. As seleções priorizaram a cobertura de vazios assistenciais, além dos critérios de cada modalidade, conforme divulgado no lançamento do programa.

Com as propostas selecionadas, a Bahia receberá investimentos do Governo Federal para realizar 716 obras, que irão melhorar o acesso a serviços de saúde, educação, esporte e cultura. A previsão é que os benefícios alcancem mais de 12,7 milhões de baianos, 90% da população do estado, nos 335 municípios contemplados.

Confira onde serão as áreas de investimento das 716 obras anunciadas:



- Saúde - 255 obras com verba do Ministério da Saúde;

- Educação - 400 obras com verba do Ministério da Educação;

- Infraestrutura Social e Inclusiva - 61 obras com verba dividida entre os Ministérios da Cultura e do Esporte.

SAÚDE:

Serão 4 Policlínicas em 4 municípios diferentes;

165 Unidades Básicas de Saúde​ (UBS) em 132 municípios;

4 Maternidades em 4 municípios diferentes;

4 Centros de Parto Normal em 4 municípios diferentes;

15 Novas Ambulâncias – SAMU​ para 11 municípios;

7 Centros de Atenção Psicossocial​ (CAPS) em 7 cidades;

1 Centros Especializados em Reabilitação (CER) e 1 Oficinas Ortopédicas;

54 Unidades Odontológicas Móveis​ (UOM) em 54 cidades.

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

62 Escolas em Tempo Integral​​ para 62 cidades;

94 Creches e Escolas de Educação Infantil para 94 cidades;

244 Transporte Escolar​​​ para 244 cidades.

INFRAESTRUTURA SOCIAL E INCLUSIVA​:

23 CEU da Cultura​​​ em 23 cidades;

13 Projetos de engenharia para o Patrimônio Histórico​ - em 4 cidades;

25 Espaços Esportivos Comunitários​ para 25 cidades.

Novo PAC Seleções



O Novo PAC Seleções foi lançado no dia 27 de setembro de 2023 quando foram anunciados investimentos de R$ 65,4 bilhões para seleções de obras e empreendimentos com participação dos estados e municípios.

O valor total destinado ao Novo PAC Seleções é de R$ 136 bilhões e a segunda etapa do programa deve ser lançada em 2025. O recurso está contemplado no investimento total do Novo PAC, que é de R$ 1,7 trilhão.

Veja também:

>>>Terreiros de candomblé de Salvador serão restaurados pelo PAC