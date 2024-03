Terreiros de candomblé de Salvador serão restaurados pelo PAC | A TARDE

Três dos mais tradicionais terreiros de candomblé de Salvador e do Brasil serão restaurados pelo Novo PAC Seleções, programa de incentivos do governo federal para obras de infraestrutura no país. A relação de obras foi anunciada nesta quinta-feira, 7. Na Bahia, 716 obras e equipamentos serão contemplados em 80% dos municípios.

Em Salvador, por exemplo, na área de Cultura, consta a restauração dos terreiros do Alaketu, no Matatu; do Gantois, na Federação; e da Casa Branca, no Engenho Velho da Federação, considerado a primeira casa de candomblé do mundo.

Esses três templos candomblecistas são reconhecidos como patrimônio históricos nacionais, tendo sido tombados pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), assim como outros terreiros soteropolitanos, como o Ilê Axé Opô Afonjá, a Casa de Oxumaré e o Bate-Folha.

Além dos terreiros de candomblé, o resultado do PAC Seleções prevê ainda a restauração do prédio da Faculdade de Medicina da UFBA, localizado no Terreiro de Jesus, e a requalificação de casarões no Centro Histórico de Salvador e de imóveis na região do Pilar, para a criação de Conjuntos de Habitação Social.

A ideia de construir conjuntos habitacionais no Centro Histórico de Salvador é ventilada há muitos anos pelos poderes públicos, nos níveis municipal, estadual e federal. Em maio de 2023, o presidente do Iphan, Leandro Grass (PV), revelou ao portal A TARDE que o tema foi discutido por ele, pela prefeitura e pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, durante uma reunião.

Outro empreendimento que deve receber investimentos em Salvador é a construção de uma policlínica. Questionada pela reportagem, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) afirmou que a obra prevista no resultado do PAC Seleções não é de autoria do governo do estado.

O resultado de 16 das 27 modalidades do Novo PAC Seleções, que compreendem os eixos Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura Social e Inclusiva, foi anunciado nesta quinta-feira, 7, pelo ministro Rui Costa (PT), da Casa Civil, em evento que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

